Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak! Yeni detay geldi

SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar için maaşlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle en düşük 10.000 TL maaş alan emekliler, yeni düzenlemeler sayesinde maaşlarına ek olarak 15.000 TL banka promosyonu alacaklar. Bu önemli artış, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik açıdan daha rahat bir hayat sürmelerini hedefliyor.