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Haberler Galeri SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

Asgari ücret zammının netleşmesinin ardından gözler, TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Milyonlarca kişi, yılın ilk enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte alacakları net zammı merakla bekliyor. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi pek çok kalemde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. İşte kalem kalem zam hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 10:36
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SSK, Bağkur’luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını belirleyecek. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde gerçekleşecek olan zamlar, vatandaşların ekonomik durumlarına doğrudan etki edecek.

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SSK, Bağkur’luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

ZAM ORANI YARIN BELLİ OLACAK!

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, memur ve emeklilere yönelik zam oranlarının belirlenmesi süreci hız kazandı.

Emekli ve memur maaşı merakla belirlenirken açıklanacak enflasyon farkının üzerine refah payı getirilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

Yapılacak artışlarla birlikte, en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması hedefleniyor.

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SSK, Bağkur’luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak

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SSK, Bağkur’luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI N E ZAMAN YATACAK?

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli, enflasyon oranlarına bağlı olarak gerçekleşecek zamlı maaşlarını merakla bekliyor.

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor.

SSK'lı emekliler, her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşlarını almaktadır. Enflasyon oranlarına bağlı olarak artacak maaşlar, belirlenen ödeme tarihleri içerisinde hesaplarına yatırılacak.

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SSK, Bağkur’luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.