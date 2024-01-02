02 Ocak 2024, Salı
SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...
Asgari ücret zammının netleşmesinin ardından gözler, TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Milyonlarca kişi, yılın ilk enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte alacakları net zammı merakla bekliyor. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi pek çok kalemde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. İşte kalem kalem zam hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 10:36
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