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Haberler Galeri % 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! Asgari ücret zammının açıklanması sonrası, milyonlarca memur ve emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Temmuz-Kasım ayları arasındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 33.66 olarak belirlenmişti. Aralık ayı ayı verisinin belli olmasıyla birlikte maaşlar netleşmiş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte SSK, (4A,4B,4C), Bağkur, Emekli Sandığı zammı maaş hesaplaması 2024!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 08:02
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% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli vatandaşlar, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte alacakları zam oranını net bir şekilde öğrenecekler. Ayrıca, merakla beklenen bir diğer konu başlığı ise 6 aylık enflasyon oranına ek olarak herhangi bir refah payı artışının yapılıp yapılmayacağı. Peki, emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte son tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

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% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

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% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

EK İYİLEŞTİRME DE BEKLENİYOR

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.