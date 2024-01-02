HaberlerGaleri% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! Asgari ücret zammının açıklanması sonrası, milyonlarca memur ve emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Temmuz-Kasım ayları arasındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 33.66 olarak belirlenmişti. Aralık ayı ayı verisinin belli olmasıyla birlikte maaşlar netleşmiş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte SSK, (4A,4B,4C), Bağkur, Emekli Sandığı zammı maaş hesaplaması 2024!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:49Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 08:02