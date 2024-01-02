% 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur’luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli vatandaşlar, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte alacakları zam oranını net bir şekilde öğrenecekler. Ayrıca, merakla beklenen bir diğer konu başlığı ise 6 aylık enflasyon oranına ek olarak herhangi bir refah payı artışının yapılıp yapılmayacağı. Peki, emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte son tahminler...