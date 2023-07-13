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Haberler Galeri SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Emekli ve memur maaş zamları 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşti. Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ek zamla birlikte, emekli maaşları önemli bir artış gösterdi. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zamlı maaşlarını almaya başlayacak. En düşük emekli maaşı, Ocak 2023'te 5500 TL'ye yükseltilmişken, Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aştı. Kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis'te kabul edildi ve diğer maddeler için oylama devam ediyor. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 16:39
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SSK, Bağkur’luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ek zam, emekli maaşlarına önemli bir artış getirdi. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bu ek zam sayesinde emekli maaşları yüzde 25 oranında yükselmiş durumda. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak Temmuz öncesi ara dönemde yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. İşte, SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur’luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ek zam, emekli maaşlarına önemli bir artış getirdi. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

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  • 19
SSK, Bağkur’luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Bu ek zam sayesinde emekli maaşları yüzde 25 oranında yükselmiş durumda.

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SSK, Bağkur’luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak Temmuz öncesi ara dönemde yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. Bu, en düşük emekli maaşında yüzde 114'ü aşan bir artış anlamına geliyor.

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SSK, Bağkur’luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Temmuz 2023 emekli ve memur maaşları için hazırlanan kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis'te kabul edildi.