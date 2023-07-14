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Haberler Galeri 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Emeklilik, birçok çalışanın hayalini kurduğu bir dönemdir. Ancak, emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Son zamanlarda, az primle emekli olma imkanı sunan alternatif yöntemler dikkat çekiyor. Bu yöntemler arasında kısmi emeklilik ve prim indirimi seçenekleri, sigortalılara emeklilik planlamasında daha fazla esneklik sağlarken, aranan şartlar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte 3600 ve 5000 primle kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:05
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2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Kısmi emeklilik sistemi, son zamanlarda torba yasa gündemiyle birlikte hız kazanmış durumda. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen ve mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte, kısmi emeklilik için gereken yaş şartının indirilmesi talepleri, reform çalışmaları kapsamında ele alınması bekleniyor. Özellikle kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50'ye, erkekler için ise 55'e indirilmesi planlanıyor. İşte kısmi emeklilik için aranan şartlar...

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2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Emekli olma konusunda fazla çalışma imkânı bulunmayanlar için kısmi emeklilik seçeneği önemli bir yardım sağlıyor. Az primle emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için kısmi emeklilik sistemi önemli bir fırsat sunuyor.

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2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Kısmi emeklilik için gereken yaş şartının indirilmesi talepleri, yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu gösteriyor. Bu haberimizde, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeyenlerin kısmi emeklilik hakkı ve diğer düzenlemeler hakkında bilgiler vereceğiz.

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2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

10 Yıl Primle Emekli Olma:

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.

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2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...

Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.