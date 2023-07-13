HaberlerGaleri2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
Torba yasa için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. AK Parti'nin seçim dönemi vaatleri arasında yer alan ve en düşük memur maaşını 22.017 TL'ye çıkaran torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Torba yasada ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), seyyanen zam, işveren desteği gibi maddeler de yer alıyor. Torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, torba yasa için son gelişmeler!