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Haberler Galeri 2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

Torba yasa için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. AK Parti'nin seçim dönemi vaatleri arasında yer alan ve en düşük memur maaşını 22.017 TL'ye çıkaran torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Torba yasada ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), seyyanen zam, işveren desteği gibi maddeler de yer alıyor. Torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, torba yasa için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 20:45
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2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

Son kanun teklifiyle birlikte Meclis'e sunulan yeni torba yasa, ekonomide önemli düzenlemeleri içeriyor. Araç sahipleri için ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi getirilirken, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı 6 aylık enflasyon kadar artacak. Ayrıca, kurumlar vergisinde de 5 puanlık bir artış yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milyonların gözü Meclis'te olacak. Meclis'in gündeminde memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 lira ödeme yapılacak.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

Konut kiralarında artışı yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması da görüşülecek. Koronavirüs pandemisinde 9 Kasım 2022'den önce kesilen idari para cezalarının iadesi yapılacak.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

31 Temmuz itibariyle Kovid 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süreleri denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…

Faruk Erdem'in öne çıkan değerlendirmeleri:

"Meclis bugün saat 2'de toplanacak ve geniş bir torba yasa var. Onun içinde memurların taban maaşını 22 bin liraya çıkartılmasıyla ilgili yasa ile birlikte emeklilerin enflasyon artışı var. Yine kira meselesi var, vergilerler ilgili düzenlemeler var. Burada milyonları ilgilendiren bir torba yasa var. Yasanın dün görüşülmesi bekleniyordu ancak bugüne kaldı. Acaba bir değişiklik olacak mı? Emeklilerin burada bir artış beklentisi var. Belki taban maaşlarda bir değişiklik olur.