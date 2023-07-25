SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’lü yüksek maaş kılavuzu! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına...

Emekliler için düzenli olarak gerçekleştirilen zam ve iyileştirmeler, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylık gelirlerini artırmada önemli bir rol oynuyor. Genellikle yılda 2 kez yapılan zamların yanı sıra, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor. Emekli aylıklarını artırmak isteyenler için ise çeşitli önlemler bulunuyor. Bu önlemlere dikkat edenler, daha yüksek maaşın yolunu açabiliyor. İşte merak edilenler...