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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’lü yüksek maaş kılavuzu! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına...
SSK, BAĞKUR'lunun maaşına 3'ü 1 arada hesaplama yapıldı. Emekliye prime esas kazanç defteri yazıldı. Yüksek maaş almak isteyenler için detaylar netleşiyor. Ocak ayında gerçekleştirilen zam oranlarına ek iyileştirmeler eklendi ve emekli maaşları yüzde 30 arttı. Ancak Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 19.77'ye, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 17.55'e çekildi ve toplamda yüzde 25 oldu. İşte 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…