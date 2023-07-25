SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK 7440 yapılandırma başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Borçlar pesin ödenebildiği gibi taksitle de ödenecek. Ayrıca bankalar kanalıyla veya kredi kartı/banka kartıyla da ödemeler tamamlanabilecek. Peki SGK yapılandırma ödemeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...