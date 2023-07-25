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Haberler Galeri SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında sona erdi. Başvurular SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinden ve e-Devlet üzerinden yapıldı. Vatandaşlar, yapılandırmaya başvuranların son ödeme tarihini merakla bekliyor. Peki SGK prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 17:40
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SGK yapılandırma borcu son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK 7440 yapılandırma başvuruları, Haziran ayında başarıyla tamamlandı. Yapılandırmaya başvuranlar, borçlarını peşin veya taksitle ödeyebilecekler. Ödemeler, bankalar aracılığıyla veya kredi kartı/banka kartıyla da gerçekleştirilebilecek. Peki SGK prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? 7440 yapılandırma neleri kapsıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK yapılandırma borcu son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında sona erdi. Başvurular SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinden ve e-Devlet üzerinden de gerçekleştirildi. Yapılandırma kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar son ödeme tarihini merak ediyor.

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SGK yapılandırma borcu son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK 7440 yapılandırma başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Borçlar pesin ödenebildiği gibi taksitle de ödenecek. Ayrıca bankalar kanalıyla veya kredi kartı/banka kartıyla da ödemeler tamamlanabilecek. Peki SGK yapılandırma ödemeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

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SGK yapılandırma borcu son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ

SGK yaptığı duyuruyla prim borcu yapılandırma son ödeme tarihini paylaştı.

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SGK yapılandırma borcu son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?

Buna göre yapılandırılan SGK prim borcunun peşin veya ilk ve ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz.