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SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?
SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında sona erdi. Başvurular SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinden ve e-Devlet üzerinden yapıldı. Vatandaşlar, yapılandırmaya başvuranların son ödeme tarihini merakla bekliyor. Peki SGK prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte?