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Haberler Galeri SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. EYT düzenlemesi ile emeklilik hayaline kavuşanlar da Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek. EYT'liler de dahil tüm emeklilerin Temmuz zammına eklenecek refah payı merak edilirken, atılacak adımlara intibak düzenlemesinin de eklenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yoğun gündem ile mesaiye başlıyor. Birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte, EYT'liye intibak formülünün detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:02
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SSK, Bağkur’lu maaş farkı kalkacak! EYT’liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için detaylar netleşiyor. Temmuz ayında maaşlara refah payı eklenecek. Diğer yandan kademeli zam hesabı da gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İntibak düzenlemesi için atılacak adımlar ise merak ediliyor. İşte, EYT'liye intibak formülünün detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur’lu maaş farkı kalkacak! EYT’liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Vedat Işıkhan'ı yoğun bir gündem bekliyor. Önümüzdeki dönemde emeklilikle ilgili pek çok reform hayata geçirilecek.

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SSK, Bağkur’lu maaş farkı kalkacak! EYT’liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Bu kapsamda kadınlara yaş ve prim desteği sağlanırken, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünü düşürecek adımlar atılacak.

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SSK, Bağkur’lu maaş farkı kalkacak! EYT’liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Ayrıca emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmelerle artırılacak.

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SSK, Bağkur’lu maaş farkı kalkacak! EYT’liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammına refah payı ilave edilirken, bayram ikramiyelerinde de artış gündemde.