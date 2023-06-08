SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. EYT düzenlemesi ile emeklilik hayaline kavuşanlar da Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek. EYT'liler de dahil tüm emeklilerin Temmuz zammına eklenecek refah payı merak edilirken, atılacak adımlara intibak düzenlemesinin de eklenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yoğun gündem ile mesaiye başlıyor. Birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte, EYT'liye intibak formülünün detayları!