16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek enflasyon oranları için açıklama geldi. TÜİK tarafından duyurulan 5 aylık enflasyon verileri ile emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz ayı zam oranı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!