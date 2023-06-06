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Haberler Galeri 16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek enflasyon oranları için açıklama geldi. TÜİK tarafından duyurulan 5 aylık enflasyon verileri ile emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz ayı zam oranı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 19:59
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16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 veri kesinleşmiş oldu. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ise bu süreçte merak ediliyor. İşte, maaş zammı için son hesaplamalar!

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16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

HAZİRANDA SEYYANEN ARTIŞLAR VAR

Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Seçimlerden sonra toplanacak olan Meclis ve kurulacak hükümet düzenlemeleri çıkartacak. İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan ayında taban emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

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16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

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16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası, 15 bin-20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor. Ancak oransal da yapılabilir.

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16 milyon emekliye büyük zam yolda! Yeni oran duyuruldu, Temmuz ayında bayram havası esecek! Kademeli zam, refah payı, seyyanen artış...

Burada en düşük emekli maaşı 7500 TL'nin ve 2000 bin TL olan bayram ikramiyesi için çalışmalar yapılıyor. Detaylar yeni Kabinenin açıklanması netleşmeye başlayacak.