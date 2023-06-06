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Haberler Galeri Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

Emekli, memur ve asgari ücret maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelen Vedat Işıkhan, mesaiye hızlı başlayacak. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlar için yeni hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücretten maaş zamlarına kadar dosyalar üç ayda bitecek. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim düzenlemesi ve toplu sözleşme görüşmeleri hız kesmeden başlayacak. İşte, emekli, asgari ücretli ve memur zamlarına yönelik detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 16:59
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Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

Emekli ve memur Temmuz maaşlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Diğer yandan asgari ücret, taşerona kadro ve Bağ-Kur prim düzenlemesi gibi detaylarında masada yer alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesaiye hızlı başlayacak. 3600 ek gösterge, taşerona kadro ve Bağ-Kur prim düzenlemesi gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Seçimlerden önce çalışma hayatında başlayan çok önemli düzenlemeler bu dönemde de devam edecek. Yeni Bakan Işıkhan'ı bekleyen çok sayıda dosya bulunuyor. Bu yüzden Bakan Işkhan'ın mesaiye hemen başlaması gerekiyor. İşte yeni Bakan Işıkhan'ın önündeki önemli dosyalar...

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Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

ASGARİ ÜCRET: Bu ay 2023 yılının ikinci yarısı için yeni bir asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı davet ediyor. Bu toplantıya da başkanlık yapıyor.

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Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

Komisyona 5 işçi temsilcisi 5 işveren temsilcisi ve 5 kişi de bakanlık temsilcisi olarak katılıyor. Toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak. Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor.

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Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak. Belirlenecek yeni asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere uygulanacak ve Ocak ayına kadar kullanılacak.