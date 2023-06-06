Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...

6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak. Belirlenecek yeni asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere uygulanacak ve Ocak ayına kadar kullanılacak.

