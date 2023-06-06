HaberlerGaleriEmekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...
Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...
Emekli, memur ve asgari ücret maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelen Vedat Işıkhan, mesaiye hızlı başlayacak. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlar için yeni hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücretten maaş zamlarına kadar dosyalar üç ayda bitecek. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim düzenlemesi ve toplu sözleşme görüşmeleri hız kesmeden başlayacak. İşte, emekli, asgari ücretli ve memur zamlarına yönelik detaylar!