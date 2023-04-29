SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 4 milyon kişi emeklilik hayaline kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Prim eşitliği ile EYT'yi kaçıranlara yeni fırsatlar sunulacak. Düzenlemede kısmi emeklilik için de adımların atılması bekleniyor. Prim eşitliği, kolaylığı ve yaş destekleme için şartlar merak ediliyor. Hal böyle olunca, "EYT ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? EYT kademeli emeklilik hakkında kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kademeli emeklilik için son gelişmeler!