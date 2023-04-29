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Haberler Galeri SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

EYT düzenlemesinde onaylanmasının ardından detaylar belli oldu. Düzenleme sonrası yaş şartı aranmazken, 4 milyonu aşkın vatandaş sunulan fırsattan yararlandı. Yeni emeklilik reformu için kısa sürede adımların atılması bekleniyor. Bağkur prim eşitliği, kısmi yaşta indirim ve kadınların emeklilik yaşında esnetme gibi konuların düzenlemede yer alması öngörülüyor. Peki, kısmi emeklilik imkanından kimler yararlanacak? Şartlar neler olacak? İşte, yeni emeklilik reformu için atılan adımlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:20
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SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 4 milyon kişi emeklilik hayaline kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Prim eşitliği ile EYT'yi kaçıranlara yeni fırsatlar sunulacak. Düzenlemede kısmi emeklilik için de adımların atılması bekleniyor. Prim eşitliği, kolaylığı ve yaş destekleme için şartlar merak ediliyor. Hal böyle olunca, "EYT ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? EYT kademeli emeklilik hakkında kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kademeli emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

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SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

Başkan Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

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SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.

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SSK - Bağkur’lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.