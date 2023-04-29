29 Nisan 2023, Cumartesi
SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...
EYT düzenlemesinde onaylanmasının ardından detaylar belli oldu. Düzenleme sonrası yaş şartı aranmazken, 4 milyonu aşkın vatandaş sunulan fırsattan yararlandı. Yeni emeklilik reformu için kısa sürede adımların atılması bekleniyor. Bağkur prim eşitliği, kısmi yaşta indirim ve kadınların emeklilik yaşında esnetme gibi konuların düzenlemede yer alması öngörülüyor. Peki, kısmi emeklilik imkanından kimler yararlanacak? Şartlar neler olacak? İşte, yeni emeklilik reformu için atılan adımlar...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:20
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