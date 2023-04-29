29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

"Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.Son dakika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? sorusuna yanıt arama başladı. İşte, TC kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 29.04.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 16:38
  • 1
  • 10
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

Son dakika tarımsal destek ödemeleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Çiftçilerin dört gözle beklediği 2023 yılı tarım destek ödemeleri hakkında Bakan Kirişçi duyuruda bulundu. Binlerce vatandaş, ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyordu. Peki, Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu, kaç TL? Mazot gübre desteği hesaplara yattı mı 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" a göre, 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.

  • 3
  • 10
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

  • 4
  • 10
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

NİSAN AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5,5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

  • 5
  • 10
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 29 Nisan mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL'ye ulaşmıştır.