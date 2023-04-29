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Haberler Galeri 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak ikinci zam için geri sayıma başladı. Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanan memur maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak-Nisan ayının 4 aylık zam oranı şimdiden oluşmaya başladı. AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Bu yeni hesaplamayla SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 15,50 olarak ortaya çıktı. Yeni oranların açıklanmasıyla birlikte maaş oranları netlemiş olacak. Peki, temmuzda kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem hesaplanan zam oranları..

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 08:34
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4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz maaş zammını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500'e yükseltirken asgari ücrete de ara zam yapılacağı açıklanmıştı. Bununla birlikte Temmuz maaş zamlarını merak konusu oldu. 4 aylık enflasyon hesaplamaları ise şimdiden yapılmaya başladı. Ocak-Mart dönemi için 3 aylık enflasyon yüzde 12,52 olurken; nisan verisi öncesi ekonomistlerin tahminleri de netleşti. Buna göre ekonomistler nisanda enflasyonun yüzde 2,65 artmasını öngörürken; 4 aylık oran ise yüzde 15,50 oldu. 6 aylık eflasyon farkı netleştiğinde Temmuz maaşları kesinleşecek. İşte 4 aylık tahmin ile temmuz maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

AA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! 4 AYLIK VERİ...

SSK Bağkur emeklerinin gözü kulağı temmuzda yapılacak maaş zammına çevrildi. Yeni maaşlar merak konusu olurken 4 aylık zam oranı için önemli ipucu geldi. Buna göre Ocak-Nisan ayı enflasyon farkı tahmini şimdiden yüzde 15,50 oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

4 AYLIK TAHMİNE GÖRE SSK BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMALARI

Mevcut tutar: 6600 TL

4 aylık tahmine göre: 7623 TL

Mevcut tutar: 6700

4 aylık tahmine göre: 7738 TL

Mevcut tutar: 6800

4 aylık tahmine göre: 7854 TL

Mevcut tutar: 6900

4 aylık tahmine göre: 7969 TL

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4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

Mevcut tutar:7000

4 aylık tahmine göre: 8085 TL

Mevcut tutar: 7100

4 aylık tahmine göre: 8200 TL

Mevcut tutar: 7200

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4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! İşte en düşük KÖK MAAŞ ve zam tablosu....

4 aylık tahmine göre: 8316 TL

Mevcut tutar: 7300

4 aylık tahmine göre: 8431 TL

Mevcut tutar: 7400

4 aylık tahmine göre: 8547 TL

Mevcut tutar: 7500

4 aylık tahmine göre: 8662 TL

Mevcut tutar: 7600

4 aylık tahmine göre: 5 8778 TL

Mevcut tutar: 7700

4 aylık tahmine göre: 8893 TL

Mevcut tutar: 7800

4 aylık tahmine göre: 9009 TL