SSK, Bağkur’a %58 kök zam tablosu şekillendi! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL piyangosu! %15 İntibak, refah payı, seyyanen artış...

GERİYE 5 VERİ KALDI

O aslında cepte. Şimdi 5 veri daha kaldı. Bizim elimizde başka bir veri daha var. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini. O da % 58 olarak açıklandı.

Tabii bu bir tahmin ama önemli bir veri. Onun üzerinden bir hesaplama yaptık. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon oranı %31.92 çıktı.