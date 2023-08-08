SSK, Bağkur'a %58 kök zam tablosu şekillendi! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL piyangosu! %15 İntibak, refah payı, seyyanen artış...
Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yeni maaşlarına kavuştu. Yeni maaşlar, enflasyon oranının üzerinde belirlendi. Temmuz ayı enflasyonunun %9'un üzerinde açıklanmasıyla birlikte, ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu da ortaya çıktı. Emekli maaşlarındaki bu gelişmelerin ardından, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, ekim ayında emekli maaşlarında taban aylıklarında artış olabileceğini belirtti. Bu artış, taban aylığında bir değişim veya seyyanen bir artış şeklinde gerçekleşebilir. Erdem, bu konuda Çalışma Bakanlığı'ndan gelen bir çalışmanın Meclis'te değerlendirilebileceğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 08.08.2023
10:14
Türkiye'de emekli ve dul-yetim maaşı alan yaklaşık 16 milyon hak sahibi, yılda iki kez gerçekleşen Ocak ve Temmuz zamlarıyla maaşlarına kavuşuyor. Bu artışlar, enflasyon oranına göre belirleniyor ve SGK ile Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için geçerli oluyor. Temmuz ayında yapılan son zammın ardından, gözler şimdi Ocak zammı verilerine çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli zammıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdem, ekim ayının, emekli maaşlarına gelecek zammın habercisi olabileceğini belirtti. Bu açıklama, emeklilerin merakla Ocak ayı zammıyla ilgili gelişmeleri beklediğini gösteriyor.
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Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli maaş zamlarıyla alakalı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere dair ek zam için ekim ayını işaret etti.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
"SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz artışını aldılar. Onlar açısından da yeni bir zam dönemi başlamış oldu. Temmuz enflasyonu %9 üzerinde geldi.
GERİYE 5 VERİ KALDI
O aslında cepte. Şimdi 5 veri daha kaldı. Bizim elimizde başka bir veri daha var. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini. O da % 58 olarak açıklandı.
Tabii bu bir tahmin ama önemli bir veri. Onun üzerinden bir hesaplama yaptık. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon oranı %31.92 çıktı.
6 aylık enflasyon aslında anlamı ne diye sorarsanız, SSK ve Bağkur emeklileri açısından 6 aylık zam demek. Şu anda enflasyon artışı bu tahmine göre %31.92 olarak görülüyor.
Emekli Sandığı emeklisi enflasyon farkı ise %24.45 oldu. Onların ocak zammı toplu sözleşmede belli olacak. O da bunun üstüne eklenmiş olacak.
SSK ve Bağkur emeklileri açısından ve diğer emekliler açısından ve memurlar açısından da bir refah payı beklentisi zaten var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Öyle gözüküyor ki bu oranların üzerine çıkılacak ve ocak ayında bir refah payı da eklenecek.