08 Ağustos 2023, Salı
Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 - 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak özel indirimli ürünler kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan cazip fiyatlarla müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:33
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