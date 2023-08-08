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Haberler Galeri Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...

Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 - 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak özel indirimli ürünler kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan cazip fiyatlarla müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:33
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Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...

46 üründe dev kampanya başladı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilerin bütçesini rahatlatacak muhteşem bir indirim kampanyasıyla karşımızda! 5 - 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu açıklandı ve temel ihtiyaç ürünlerinde büyük fırsatlar raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...

8-17 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Yeni indirim kataloğunda, et, tavuk, içecek ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.

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Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
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Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
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Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...