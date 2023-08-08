ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

Altın fiyatları son dakika! "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının güvenli liman özelliği ve değerini koruma potansiyeli, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları...