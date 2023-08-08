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Haberler Galeri ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

Altın fiyatları son dakika! "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının güvenli liman özelliği ve değerini koruma potansiyeli, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:29
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ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

Güncel altın fiyatları 2023! Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen yatırımcılar, "Bugün gram, çeyrek altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatı alış: 1.682,65

Satış: 1.682,95

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ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.741,00

Satış: 2.780,00

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ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı alış: 5.482,00

Satış: 5.560,00

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ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...

TAM ALTIN

Tam altın fiyatı alış: 10.956,00

Satış: 11.069,00