15 Mayıs 2022, Pazar
SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...
Emekli ve memur maaşı için geri sayım sürüyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni hesaplamalar gün yüzüne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşti. Diğer yandan memur zammı için bu oran 31,21 olarak hesaplandı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı hesaplanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. Peki, Temmuz emekli ve memur zammı için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 19:57
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