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Haberler Galeri SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

Emekli ve memur maaşı için geri sayım sürüyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni hesaplamalar gün yüzüne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşti. Diğer yandan memur zammı için bu oran 31,21 olarak hesaplandı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı hesaplanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. Peki, Temmuz emekli ve memur zammı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 19:57
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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek. 2022 Temmuz ayı zammı için kritik açıklama geldi. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı %31,17 olarak belirlendi. Bilindiği üzere emekli ve memurlara Temmuz ile Ocak ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, emekli ve memur zammı için son rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır bile çıksa emekli Temmuz zammı için 31,71 oran kesinleşti.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin taban maaşı netleşti! En düşük 4.000 TL olacak! 6 aylık TEFE TÜFE hesaplaması! Enflasyon farkı, refah payı...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından 4 aylık 'Memur enflasyon farkı' da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.

Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı, "31,71-7,5+7" hesabına göre yüzde 31,21 olarak kesinleşmiş oldu.

Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 2,86 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,25 olarak dikkat çekti.