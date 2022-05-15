İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞKUR tarafından İşbaşı Eğitim Programına kayıt olarak katılım sağlayanlara günlük olarak ödeme yapılıyor. Programa başvuru yapan kişilere 2022 yılı için işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,8 TL, öğrencilere 122,69 TL ve diğer kişilere 163,59 TL zaruri gider ödenmektedir. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Peki, İşbaşı Eğitim Programına başvuru nereden, nasıl yapılır? İşbaşı Eğitim Programı başvuru şartları...