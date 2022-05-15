15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞKUR'dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞKUR tarafından İşbaşı Eğitim Programına kayıt olarak katılım sağlayanlara günlük olarak ödeme yapılıyor. Programa başvuru yapan kişilere 2022 yılı için işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,8 TL, öğrencilere 122,69 TL ve diğer kişilere 163,59 TL zaruri gider ödenmektedir. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Peki, İşbaşı Eğitim Programına başvuru nereden, nasıl yapılır? İşbaşı Eğitim Programı başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2022 22:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 22:01
  • 1
  • 11
İŞKUR’dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitimlere katılım sağlamak isteyenler detayları merak ediyor. Kurum tarafından konu hakkında detaylı açıklamada bulunuldu. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir. Peki, İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurular nereden yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İŞKUR’dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

  • 3
  • 11
İŞKUR’dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

  • 4
  • 11
İŞKUR’dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan

işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

  • 5
  • 11
İŞKUR’dan başvurana günlük ödeme! İş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan herkes yararlanabiliyor! Aylık 5.370 TL hesaplarda...

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.