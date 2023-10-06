SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı hesaplandı! 13.000 TL kök maaş hesabı çıktı! %50 artışla 7.500 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5 bin lira ikramiye, intibak...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam çalışmaları hız kazandı. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Refah payı hariç olmak üzere 3 aylık zam oranı da kesinleşti. İşte, emekli maaş zammı hesaplamaları...