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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!

Türkiye'deki emeklilik maaşlarının dağıtımı, tahsis edilen numaraların son basamağına bağlı olarak belirlenmiş zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Bu sistem, emeklilerin maaşlarını alacakları tarihleri öğrenmelerini ve buna göre planlama yapmalarını kolaylaştırır. Bu yöntem sayesinde, emeklilik maaşlarının düzenli ve sorunsuz bir şekilde dağıtılması sağlanır.

Giriş: 26.06.2024 08:44
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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle yılın başında maaş ve artış oranlarına dikkatle odaklanırlar. Maaşlar, her ay, tahsis edilen numaraların son basamağına göre belirlenen tarihlerde ödenir. İşte 2024 yılı için belirlenen SSK emekli maaşı ödeme planı:

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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!
  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için Haziran ayı içinde,
  • Son rakamı 7 olanlar için 18 Haziran,
  • Son rakamı 5 olanlar için 19 Haziran,
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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!
  • Son rakamı 3 olanlar için 20 Haziran,
  • Son rakamı 1 olanlar için 21 Haziran,
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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!
  • Son rakamı 8 olanlar için 22 Haziran,
  • Son rakamı 6 olanlar için 23 Haziran,
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SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!
  • Son rakamı 4 olanlar için 24 Haziran,
  • Son rakamı 2 olanlar için 25 Haziran,
  • Son rakamı 0 olanlar için 26 Haziran tarihinde ödeme alabilirler.