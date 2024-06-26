SSK BAĞKUR hepsi için.. 15.4 milyon emekli için duyuru az evvel geldi! 26-27-28 Haziran tarihlerinde hesaba geçecek!

Türkiye'deki emeklilik maaşlarının dağıtımı, tahsis edilen numaraların son basamağına bağlı olarak belirlenmiş zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Bu sistem, emeklilerin maaşlarını alacakları tarihleri öğrenmelerini ve buna göre planlama yapmalarını kolaylaştırır. Bu yöntem sayesinde, emeklilik maaşlarının düzenli ve sorunsuz bir şekilde dağıtılması sağlanır.

Giriş: 26.06.2024 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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