Engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı değişiyor! Ödemeler zamlanıyor

Memur maaşlarına yapılacak olan zam, birçok maaş ve ücret kaleminde değişikliklere yol açacak. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi ödemelerde de artışlar veya değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu değişikliklerle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.