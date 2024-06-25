Engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı değişiyor! Ödemeler zamlanıyor
Memur maaşlarına yapılacak olan zam, birçok maaş ve ücret kaleminde değişikliklere yol açacak. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi ödemelerde de artışlar veya değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu değişikliklerle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.
ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024
09:55
Güncelleme: 25.06.2024
09:55
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşanıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam, aynı zamanda 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi birçok önemli ödemeyi de doğrudan etkileyecek.
Zam Tünelinde Onlar da Var: 65 Yaş, Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı...
Memur maaşlarına yapılacak zam, beraberinde birçok ödeme kalemini de etkileyecek. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de bu kalemler arasında yer alıyor.
Memur maaşlarına yapılacak zam oranında artış yaşanması beklenen bu ödemelerde, son enflasyon rakamlarına göre %20'lik bir artış beklentisi hakim.
Güncel ve Beklenen Rakamlar:
65 Yaş Aylığı: 3.504,84 TL ➡️ (Zamlı) 4.205,80 TL
Engelli Aylığı (%40-69): 2.797,81 TL ➡️ (Zamlı) 3.357,37 TL Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 4.196,70 TL ➡️ (Zamlı) 5.036,04 TL 18 Yaş Altı Engelli Aylığı: 2.797,81 TL ➡️ (Zamlı) 3.357,37 TL