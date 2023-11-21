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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...
SGK, SSK, Bağkur maaşları son dakika hesaplandı! Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları, Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte emekli maaşı zamları kesinleşecek olsa da, 4 aylık enflasyon artış oranları doğrultusunda bazı tahminler yapılmış durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? İşte son tahminler...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:25Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:25