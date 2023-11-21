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Haberler Galeri SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

SGK, SSK, Bağkur maaşları son dakika hesaplandı! Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları, Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte emekli maaşı zamları kesinleşecek olsa da, 4 aylık enflasyon artış oranları doğrultusunda bazı tahminler yapılmış durumda. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? İşte son tahminler...

Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:25
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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

Bağ-Kur ve SSK emeklisi, Ocak 2024'te uygulanacak olan emekli maaşı zammı öncesinde heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Emekli maaşları, genellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamla güncelleniyor. Kasım ayı itibarıyla açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 4 aylık enflasyon artış oranlarına göre emekli maaş zammı tahminleri de şekillenmeye başladı.

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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin 4 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken; Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Bir önceki ankette yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 39.62 olacak.

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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 37

Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.

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SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 çıkacak. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 68 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 40.26'yı bulacak