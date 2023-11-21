SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...

Bağ-Kur ve SSK emeklisi, Ocak 2024'te uygulanacak olan emekli maaşı zammı öncesinde heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Emekli maaşları, genellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamla güncelleniyor. Kasım ayı itibarıyla açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 4 aylık enflasyon artış oranlarına göre emekli maaş zammı tahminleri de şekillenmeye başladı.