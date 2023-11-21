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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te!

Ev hanımlarını ilgilendiren ikinci bir torba yasa Meclis gündeminde! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik imkanı sağlanacak. Ev hanımlarının emeklilikle ilgili beklentileri bu yeni düzenleme ile karşılanacak. İşte ev hanımlarına emeklilik detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:31
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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

Milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren ikinci bir torba yasa Meclis gündemine taşınıyor. Ev hanımlarını doğrudan etkileyecek olan bu yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik kapıları aralanacak. Teklifin son hazırlıkları tamamlandı ve kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanıyor. Ev hanımlarını ilgilendiren bu önemli düzenleme, sosyal güvence ve emeklilik konusunda olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki ev hanımlarına emeklilik imkanı geldi mi, son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ GELİYOR!

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

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Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

MECLİS'E GELDİ Mİ?

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.