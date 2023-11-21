Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis’te!

Milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren ikinci bir torba yasa Meclis gündemine taşınıyor. Ev hanımlarını doğrudan etkileyecek olan bu yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik kapıları aralanacak. Teklifin son hazırlıkları tamamlandı ve kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanıyor. Ev hanımlarını ilgilendiren bu önemli düzenleme, sosyal güvence ve emeklilik konusunda olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki ev hanımlarına emeklilik imkanı geldi mi, son durum ne?