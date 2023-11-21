21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

SSK ve BAĞKUR'lu vatandaşlar, emekli maaşı hesaplama ekranlarına yönelik ilgi gösterirken, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli aylıklarında beklenen zamlar da gündemde. Uzun yıllar boyunca çalışarak emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, emekli maaşlarını nasıl hesaplayacaklarını ve yeni yıl zammının ne kadar olabileceğini merak ediyor. Peki, şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte SGK 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:59
  • 1
  • 12
SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

"Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Emeklilik, çalışma hayatının sonunda kişilere rahat bir yaşam sunmayı hedefler. Türkiye'de emekli maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen formüllere göre hesaplanır. Bu hesaplamalar, kişinin prim ödeme gün sayısı, prim ödeme tutarı ve sigortalılık süresi gibi kriterlere dayanır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı sorgulama işlemi, genellikle ülkenin sosyal güvenlik kurumları veya ilgili emeklilik fonları tarafından sunulan resmi platformlar üzerinden gerçekleştirilir. SGK kapsamında 4A, 4B ve 4C sigorta sistemleri için emekli maaşı sorgulama işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

  • 3
  • 12
SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Bu sorgulama işlemleri genellikle kişisel bilgilerinizi, kimlik numaranızı, sigortalılık numaranızı ve doğrulama bilgilerinizi içerir. Emekli maaşı sorgulama işlemleri sırasında doğru ve eksiksiz bilgiler vermek önemlidir. Ayrıca, emeklilik durumu ve maaş bilgileri genellikle belirli periyotlarda güncellenir, bu nedenle sorgulama işlemi yapıldığında en güncel bilgilerin alındığından emin olunmalıdır.

  • 4
  • 12
SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

1. 4A (SSK) Emekli Maaşı Hesaplama:

T.C Kimlik numarası
SSK Sicil Numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
"Sorgula" butonuna basarak emeklilik hesaplamanızı yapın.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 12
SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

2. 4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Hesaplama:

T.C Kimlik numarası
Kurumu ve güvenlik kodu bilgilerinizi girin.
"Hesapla" butonuna basarak emekli maaşınızı öğrenin.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ