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Haberler Galeri SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak yeni zam oranı netleşecek. Açıklanan orana refah payı eklenmesi ile maaşlar şekillenmiş olacak. Asgari ücret ara zammı yüzde 34 olarak belirlenirken, maaş 11.402 TL olarak açıklandı. 6 aylık enflasyonun %20 civarında olması bekleniyor. Refah payıyla birlikte bu zammın %30-35 oranında olması olasılıklar arasında gösteriliyor. İşte, emekli ve memur maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 17:05
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SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Asgari ücret zammı sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak yeni zam oranı şekillenmiş olacak. "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, tüm hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler 5 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi.

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SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Enflasyon oranlarına refah payı eklemesi ile maaşlar şekillenmiş olacak.

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SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Enflasyon oranları ve refah payı dahil edilmesinin ardından yüzde 30-35 dolaylarında zam uygulanması olasılıklar arasında yer alıyor.

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SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

MEMUR ZAMMINA İKİ FORMÜL

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı.