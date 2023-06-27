SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! 7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak yeni zam oranı netleşecek. Açıklanan orana refah payı eklenmesi ile maaşlar şekillenmiş olacak. Asgari ücret ara zammı yüzde 34 olarak belirlenirken, maaş 11.402 TL olarak açıklandı. 6 aylık enflasyonun %20 civarında olması bekleniyor. Refah payıyla birlikte bu zammın %30-35 oranında olması olasılıklar arasında gösteriliyor. İşte, emekli ve memur maaş hesaplamaları!