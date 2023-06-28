28 Haziran 2023, Çarşamba
48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...
Erken emeklilik için detayları merak edenler için süreç netleşti. Belirlenen şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını gerçekleştirerek emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Bazı formüllerin doğru takip edilerek uygulanması neticesinde kadınlar 1, erkekler ise 6 yıl kazanç sağlayarak erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan bu imkandan yararlanırken, ödenecek paradan da tasarruf edilebilecek. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:58
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