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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Devlet, bayram ikramiyesi ile emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ikramiyelerin ödeneceği tarihi merakla bekliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, SSK-Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç para? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:35
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