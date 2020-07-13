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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine hangi tarihte ödeneceği belli oldu. Devlet, bayram ikramiyesi ile emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ikramiyelerin ödeneceği tarihi merakla bekliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, SSK-Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç para? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:35
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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenmişti. Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri 1.000 TL'dir.