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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?
SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı? sorularının cevabı milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, " 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini" açıklamasının ardından bir anda intibak zammının ne zaman yapılacağını gündeme getirdi. İntibak zammında yeni gelişme olacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? Açıklama geldi mi? Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 18:40
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