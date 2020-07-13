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Haberler Galeri Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı? sorularının cevabı milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, " 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini" açıklamasının ardından bir anda intibak zammının ne zaman yapılacağını gündeme getirdi. İntibak zammında yeni gelişme olacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? Açıklama geldi mi? Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 18:40
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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, emekliler ve intibak yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamın ardından milyonlarca emekli vatandaşta intibak beklentisi oluştu. Peki, SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

İNTİBAK ZAMMI NE OLDU?

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi.

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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.

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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Emeklinin gözü orada! SGK-SSK-Bağkur emekliye intibak son durum ne? 2000 sonrası emekliye intibak var mı?

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ İSTİYOR

Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz." dedi.