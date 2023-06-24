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Haberler Galeri SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak zam oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşecek. Bilindiği üzere 6 aylık rakamlar sonrasında emekli maaş zam oranı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:58
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SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

16 milyon emeklinin maaşlarını etkileyecek zam oranı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile maaş zamları belli olacak. İlk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Haziran ayı oranlarının belli olmasının ardından kesin zam oranı ortaya çıkmış olacak. İşte, güncel emekli maaş zam hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

6 AYLIK ORAN NE GETİRECEK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 18.49 zamlı maaş: 8.886,75 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.005,24 TL

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SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

Mevcut maaş: 7.700 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.123,73 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.242,22 TL

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SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

Mevcut maaş: 7.900 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.360,71 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.479,20 TL

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SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

Mevcut maaş: 8.100 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.597,69 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.716,18 TL

Mevcut maaş: 8.300 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.834,67 TL