SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak zam oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşecek. Bilindiği üzere 6 aylık rakamlar sonrasında emekli maaş zam oranı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!