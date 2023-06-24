Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söyleyebiliriz.

'ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ YAPILDI'

Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15'ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17'ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34'lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı.

Enflasyonun bir katını devletimiz sosyal refah payı düzenlemesi ile yapmış oldu.