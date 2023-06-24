24 Haziran 2023, Cumartesi
Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki emekli ücretlerine ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 14:57
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15