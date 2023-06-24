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Haberler Galeri Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki emekli ücretlerine ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 14:57
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Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10 bin TL'yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11 bin 402 TL vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı.

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Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söyleyebiliriz.

'ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ YAPILDI'

Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107'lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15'ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17'ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34'lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı.

Enflasyonun bir katını devletimiz sosyal refah payı düzenlemesi ile yapmış oldu.

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Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EMEKLİ MAAŞLARINI ETKİLER Mİ?

Devletimiz daha önceki dönemde ilave bir artışla emekli maaşlarına zam yapmıştı. Memur ve emeklilere enflasyon yüzde 15 iken yüzde 30 artış yapmıştı. Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum.

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Asgari ücretten sonra gözler emekli maaşında! En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Devletimizin sosyal devlet olması gereği öncelikle emeklilerden başlamak üzere sabit dar gelirli ve orta gelirliye her zaman enflasyon üzerinde artış yapmıştır. Bu dönemde bu yönde söylemler ve vaatler bulunuyordu. Asgari ücret düzenlemesi ile bunlar gerçekleşmiş oldu.