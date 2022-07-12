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Haberler Galeri SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...

SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...

Bankalar tarafından emeklilere verilen promosyon ücretleri belli oldu. Yapılan açıklama ile ödeme miktarları yukarı çekildi. SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı mensubu emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Ödeme miktarları emekli maaşı ve bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Emekliler, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, açıklanan güncellenen promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 21:09
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SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

Emekli promosyon ödemeleri ile son dakika yeni rakamlar açıklandı. Son yıllarda emekliker birçok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Emekliler Temmuz ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödeme miktarlarını merak ediyor. Geri ödemesiz olarak verilen ödemeler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

İŞTE YENİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ...

TEB

TEB emekliler için harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonunda üst liminitin 5.500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara maaşları oranında promosyon ödemesi yapılıyor. TEB tarafından belirlenen maaş oranlarına göre 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak emekli zammı sonrası yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL seviyesine çekildi. Dolayısıyla TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon ödeniyor.

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SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılıyor. 1.499 TL maaş alanlara 500 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 625 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 750 TL nakit promosyon ödeniyor.

TEB nakit promosyon dışında ek promosyon ödemesi de yapıyor. Ek promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin 1 adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekiyor. Bu durumda toplam ödenen promosyon tutarı ise şöyle; 1.499 TL maaş alanlara 3.800 TL 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.500 TL

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SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin 5.000 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar olan emeklilere 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca iki adet otomatik faura ödeme talimatı veren emeklilere 100 TL ek ödeme yapıyor. Öte yandan emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler 2.000 TL'ye kadar sıfır faizli esnek hesap limitinden de yararlanabiliyor. Yapı Kredi promosyon kampanyası temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak.

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SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank da emekli promosyonunda artışa giden bankalar arasında yer alıyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere net 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Emekli promosyonundan emekli maaşını 3 yıl süre ile bankadan alacağına dair "emekli maaş taahhütnamesi" imzalayan emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlar yararlanıyor.