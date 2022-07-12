12 Temmuz 2022, Salı
SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...
Bankalar tarafından emeklilere verilen promosyon ücretleri belli oldu. Yapılan açıklama ile ödeme miktarları yukarı çekildi. SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı mensubu emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Ödeme miktarları emekli maaşı ve bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Emekliler, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, açıklanan güncellenen promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 21:09
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17