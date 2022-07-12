SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM’den anında alabilirsiniz...

Emekli promosyon ödemeleri ile son dakika yeni rakamlar açıklandı. Son yıllarda emekliker birçok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Emekliler Temmuz ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödeme miktarlarını merak ediyor. Geri ödemesiz olarak verilen ödemeler için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?