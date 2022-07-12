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Haberler Galeri Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatlarında aşağı-yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 2 lira 10 kuruş indirim yapıldıktan sonra 81 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti. Yarından itibaren ise akaryakıtta zam olup olmayacağı merak konusu. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:21
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Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı? 13 Temmuz’da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü dalgalanma yaşanıyor. 13 Temmuz'da akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı? 13 Temmuz’da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 13 Temmuz'da benzin, motorin ve LPG'de fiyat değişikliği beklenmiyor. Akaryakıt zammı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı? 13 Temmuz’da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

8 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.63 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

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Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı? 13 Temmuz’da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

8 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL

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Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı? 13 Temmuz’da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

8 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.74 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.43 TL