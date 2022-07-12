Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatlarında aşağı-yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 2 lira 10 kuruş indirim yapıldıktan sonra 81 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti. Yarından itibaren ise akaryakıtta zam olup olmayacağı merak konusu. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye zam var mı? 13 Temmuz'da mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...