SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Emekli ve memur maaşlarına zam için geri sayım sona erdi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler geldi. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zamlı maş takvimi...