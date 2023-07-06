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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşları bugün belli oldu. TÜİK tarafından gelen enflasyon açıklaması sonrasında zam oranı netleşti. Yeni zamlı maaşlarını öğrenen emekli ve memurlar ödeme takvimini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanların maaş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:33
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Emekli ve memur maaşlarına zam için geri sayım sona erdi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler geldi. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zamlı maş takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 6.535,45 TL kök maaş + 964,55 TL ek ödeme = 7.500 TL

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 7.297,80 TL kök maaş + 202,20 TL ek ödeme = 7.500 TL

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 TL ek ödeme = 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 4.524,24 TL kök maaş + 2.975,76 TL ek ödeme = 7.500 TL

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

BAĞ-KUR TARIM

Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 5.193,39 TL kök maaş + 2.306,61 TL ek ödeme = 7.500 TL