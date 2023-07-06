HaberlerGaleriSSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşları bugün belli oldu. TÜİK tarafından gelen enflasyon açıklaması sonrasında zam oranı netleşti. Yeni zamlı maaşlarını öğrenen emekli ve memurlar ödeme takvimini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanların maaş takvimi...