07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlara kilitlendi. 4 milyonun üzerinde memur ve 16 milyona yakın emekli için temmuz zammı netleşti. Bu zammın belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor. Memur ve memur emeklileri için ikinci altı ay zammına ek olarak enflasyon farkı da hesaplandı. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:41
  • 1
  • 17
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Memur ve emeklinin temmuz zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşti. Bu zammın hesaplanmasında, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da dikkate alınıyor. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek ve memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koydu. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

  • 3
  • 17
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

  • 4
  • 17
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin TL 17'ye yükseltilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

  • 5
  • 17
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Güler'in açıklamaları:

Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığını 22 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren teklifimizi Meclis'e sunuyoruz.

Teklif ile tüm kamu görevlilerinin ücretlerinde 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 arasında dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa seyyanen net 8077 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.