Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, TEFE-TÜFE hesabı...

Memur ve emeklinin temmuz zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşti. Bu zammın hesaplanmasında, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeye bağlı ikinci altı ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da dikkate alınıyor. Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek ve memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koydu. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...