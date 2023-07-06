7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli oldu. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?