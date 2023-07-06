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Haberler Galeri 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli oldu. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:34
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7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Açıklanan rakamlar sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam uygulandığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Hal böyle olunca,"Emekli maaşım ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 6.535,45 TL kök maaş + 964,55 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 7.297,80 TL kök maaş + 202,20 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 5.613,69 TL kök maaş + 1.886,31 TL ek ödeme = 7.500 TL

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7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 TL ek ödeme = 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 4.524,24 TL kök maaş + 2.975,76 TL ek ödeme = 7.500 TL

BAĞ-KUR TARIM

Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL
6 aylık enflasyona göre: 5.193,39 TL kök maaş + 2.306,61 TL ek ödeme = 7.500 TL

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7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Hesaplamalar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre yapılmıştır. Refah payı miktarı açıklaması geldiğinde hesaplamalar güncellenecektir.

ESKİ MAAŞ - ZAMLI MAAŞ

Eski maaş: 7500 TL
Zamlı maaş: 8982,75

Eski maaş: 7600 TL
Zamlı maaş: 9.102 TL
Eski maaş: 7700 TL
Zamlı maaş: 9.222 TL

Eski maaş: 7800 TL
Zamlı maaş: 9.342 TL
Eski maaş: 7900 TL
Zamlı maaş: 9.461 TL

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7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Emeklinin 2023 %19.77 kazanç tablosu çıktı! SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Eski maaş: 8000 TL
Zamlı maaş: 9.581 TL

Eski maaş: 8100 TL
Zamlı maaş: 9.701 TL
Eski maaş: 8200 TL
Zamlı maaş: 9.821 TL
Eski maaş: 8300 TL
Zamlı maaş: 9.941 TL