SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucunda yeni zam oranı için ipucu gelmeye başladı. Diğer yandan Kurban Bayramı'na kısa süre kala maaş ve ikramiyelerin ödeme tarihleri için detaylar merak ediliyordu. Bakanlık gün gün SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için erken ödeme takvimini duyurdu. Maaş ödemeleri belirlenen tarihlerde tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. İşte, emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri!