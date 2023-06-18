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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emeklilerin maaş ve ikramiye ödeme tarihlerine yönelik son dakika açıklaması geldi. Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımladı. Diğer yandan emekli maaşlarına yapılacak zam mesaisi için detaylar netleşemeye başladı. İşte, emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:46
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucunda yeni zam oranı için ipucu gelmeye başladı. Diğer yandan Kurban Bayramı'na kısa süre kala maaş ve ikramiyelerin ödeme tarihleri için detaylar merak ediliyordu. Bakanlık gün gün SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için erken ödeme takvimini duyurdu. Maaş ödemeleri belirlenen tarihlerde tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. İşte, emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN ERKEN ÖDEME YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."

Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.

Bayram ikramiyesi için ödeme takvimi açıklandı.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde