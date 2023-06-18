HaberlerGaleriSSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
Emeklilerin maaş ve ikramiye ödeme tarihlerine yönelik son dakika açıklaması geldi. Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımladı. Diğer yandan emekli maaşlarına yapılacak zam mesaisi için detaylar netleşemeye başladı. İşte, emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri için detaylar!