16 Haziran 2023, Cuma
Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...
Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi güncellendi. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Kurban Bayramı indirimleri başladı. Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL'den başlayan fiyatlarla raflara yerleşti. İşte 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:18
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