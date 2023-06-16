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Haberler Galeri Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi güncellendi. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Kurban Bayramı indirimleri başladı. Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL'den başlayan fiyatlarla raflara yerleşti. İşte 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:18
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Tarım Kredi’den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40’lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Tarım Kredi'de Kurban Bayramı'na özel indirimler başladı. Her ay belirli dönemlerde yenilenen indirimli ürünler listesi bayrama özel şekillendi. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var? İşte Tarım Kredi indirimli ürün listesi haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi’den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40’lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Islak Mendil 5.90 TL

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Tarım Kredi’den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40’lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Limonata 13,50 TL

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Tarım Kredi’den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40’lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Maden Suyu 16,90 TL

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Tarım Kredi’den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40’lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...

Türk Kahvesi 31,50 TL