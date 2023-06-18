49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Kapsam dışında kalan 2000 sonrası sigorta girişi olanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 1999 ve 2000 sonrası için kademeli emeklili düzenlemesi gündeme gelirken, konu hakkında şartlar kısa sürede araştırılan konular arasında yerini alıyor. Emeklilik için gerçekleşmesi beklenen reform adımında kadınlar, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!