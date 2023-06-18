HaberlerGaleri49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş kademeli emeklilik için detayları merak ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu süreçte 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar kapsam dışında kaldı. Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!