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Haberler Galeri 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş kademeli emeklilik için detayları merak ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu süreçte 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar kapsam dışında kaldı. Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:48
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49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Kapsam dışında kalan 2000 sonrası sigorta girişi olanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 1999 ve 2000 sonrası için kademeli emeklili düzenlemesi gündeme gelirken, konu hakkında şartlar kısa sürede araştırılan konular arasında yerini alıyor. Emeklilik için gerçekleşmesi beklenen reform adımında kadınlar, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi.

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49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Ancak, yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor.

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49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Bu sebeple EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, gelecekteki açıklamaları gözlemleyerek kademeli emeklilik umuduyla bekliyorlar.

Özellikle 1999 sonrası işe girenler için kademeli emeklilik sistemiyle ilgili umutlar yükseliyor.


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49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olarak işe girenlere kademeli emeklilik hakkı tanıyan bir çalışma başlatıldığı gündeme gelmişti.