HaberlerGaleriEYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve borçlanma ile tarihi öne çekenler emeklilik hakkı elde etmişti. Hal böyle olunca gözler staj ve çıraklık sigortası için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Staj ve çıraklık sigortası kapsama dahil edilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, staj ve çıraklık sigortası için son gelişmeler!