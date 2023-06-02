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Haberler Galeri EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve borçlanma ile tarihi öne çekenler emeklilik hakkı elde etmişti. Hal böyle olunca gözler staj ve çıraklık sigortası için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Staj ve çıraklık sigortası kapsama dahil edilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, staj ve çıraklık sigortası için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:11
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EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Yapılan düzenleme sonrasında staj ve çıraklık sigortası için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, staj ve çıraklık sigortası için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı.

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EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

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EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

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EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.