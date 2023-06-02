EYT staj ve çıraklık sigortası için formül geldi! EYT kapsamına girebilecek! 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası s. girişliler dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

