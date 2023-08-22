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Haberler Galeri SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

Toplu sözleşme görüşmeleri ve emekli maaşı düzenlemeleri konusunda önemli adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat verdi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak 2024? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 07:21
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SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

Emeklilerin gündemindeki zam haberleri yakından izleniyor. Geçtiğimiz ay, emekli maaşlarına yüzde 25'lik bir zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49 olarak duyurdu. Bu sonuçla, Ocak ayı zammı için 5 aylık enflasyon verisi hesaba katılacak. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

GÜNDEMDE ÖNCELİK TOPLU SÖZLEŞME

YAKLAŞIK 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde son dönemece girildi. Müzakereler yarın sona erecek. Kamu İşveren Heyeti'nden memurlara ilişkin 6 müjdeye yeşil ışık yakıp, 2 kez zam teklifi verirken; taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

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SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

2 TEKLİF GELDİ

Toplu sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde oldu. Memurların talepleri üzerine teklifini yenileyen Kamu İşveren Heyeti, bu kez '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde revize etti.

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SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

EK GÖSTERGE, EV VE İZİN MÜJDESİ

Kamu İşveren Heyeti ayrıca 6 müjdeye de yeşil ışık yaktı. Buna göre;

- Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak.

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SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

- Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonlarla birlikte belirli şartlarda disiplin affı için çalışma yapılacak.

- Kurumlarla istişare yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması konusunda çalışmalar sürdürülecek.