SSK- Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş çizelgesi açıklandı! Maaşı 7.500 TL olan emekliye 10.000 TL yatacak! İntibak, seyyanen artış, ek zam...

Toplu sözleşme görüşmeleri ve emekli maaşı düzenlemeleri konusunda önemli adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının daha iyi bir düzeye çıkarılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat verdi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak 2024? İşte detaylar...