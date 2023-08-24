Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...

Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek.

Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Burada daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak.