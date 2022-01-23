HaberlerGaleriSSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi... Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları belli oldu. Bu süreçte SGK tarafından 3 yenilik hayata geçti. Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. Diğer yandan emekliler ek zamdan oluşan farkların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte hayata geçirilen yenilikler...