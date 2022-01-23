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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi... Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları belli oldu. Bu süreçte SGK tarafından 3 yenilik hayata geçti. Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. Diğer yandan emekliler ek zamdan oluşan farkların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte hayata geçirilen yenilikler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 20:32
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Diğer yandan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Bu süreçte SGK tarafından 3 yenilik son dakika olarak hayata geçirildi. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Artık maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. Emekli ve memurlar zam farklarının ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, gelen açıklamalar sonrasında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren 3 yeniliğe imza attı.

İlk düzenleme, emekli aylıkları ödeme tarihleriyle ilgili yapıldı. SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

SSK'lıların aylıkları her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur'luların aylıkları da her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor.

Ödemeler emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor.

Bugüne kadar SSK ve Bağ-Kur'luların ödeme günü cumartesiye rastlarsa cuma, pazar gününe rastlarsa pazartesi ödeme yapılıyordu.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

BAYRAMLARDA FARKLI

SGK'nın yeni kararına göre, artık hafta sonu da ödeme yapılabilecek.

Emekli aylıkları, ödeme günleri hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlasa da bankadaki hesaplarına yatırılacak.

Yani emekliler tam gününde maaş alacak.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

Dini bayramlarda ise eski uygulama devam edecek.

SGK, ödeme günlerinin dini bayramlara rastlaması halinde ödemelerin hangi tarihte yapılacağını her seferinde ayrıca ilan edecek.