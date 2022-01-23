SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yol haritası: Emekliye 2022’de 3’lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Diğer yandan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Bu süreçte SGK tarafından 3 yenilik son dakika olarak hayata geçirildi. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Artık maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. Emekli ve memurlar zam farklarının ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, gelen açıklamalar sonrasında detaylar...