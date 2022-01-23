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Haberler Galeri Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu hepsi yararlanabiliyor! Bankalar peş peşe duyurdu. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer yandan bankalar promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Maaşlarını 3 yıllık istedikleri bankadan almaları şartıyla promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Yeni açıklamalar sonrasında bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Arkadaşını getirene ekstra ödemeler gibi çeşitli detaylar bulunuyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 19:06
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Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Milyonlarca emeklinin maaş ve ek ödeme tutarları belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinde bankalardan promosyon açıklamaları son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Bazı bankalar emekliler için ek koşul olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca diledikleri bankaya taahhüt vererek maaşlarını taşımaları halinde promosyon imkanından yararlanabiliyor. Güncellenen yeni miktarlar ile bilrikte 3.000 TL'ye kadar yakın ödeme yapılıyor. İşte güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Yapı Kredi: Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.


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Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

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Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Denizbank: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

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Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Şekerbank: Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.