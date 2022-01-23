Maaşlara ek 3.000 TL’ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur’lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...

Milyonlarca emeklinin maaş ve ek ödeme tutarları belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinde bankalardan promosyon açıklamaları son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Bazı bankalar emekliler için ek koşul olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca diledikleri bankaya taahhüt vererek maaşlarını taşımaları halinde promosyon imkanından yararlanabiliyor. Güncellenen yeni miktarlar ile bilrikte 3.000 TL'ye kadar yakın ödeme yapılıyor. İşte güncel promosyon miktarları...