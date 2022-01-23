HaberlerGaleriMaaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...
Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...
Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu hepsi yararlanabiliyor! Bankalar peş peşe duyurdu. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer yandan bankalar promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Maaşlarını 3 yıllık istedikleri bankadan almaları şartıyla promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Yeni açıklamalar sonrasında bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Arkadaşını getirene ekstra ödemeler gibi çeşitli detaylar bulunuyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...