SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri için heyecanlı bir dönem kapıda. Her yıl olduğu gibi Ocak ayı enflasyon zammı ve ek iyileştirmelerle birlikte geliyor. Son verilere göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 25.11 seviyesinde gerçekleşti ve geriye sadece son 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Bu veriler emeklilerin Ocak ayındaki zamlarını ve maaşlarını belirlemek için kritik bir rol oynayacak. Yüzde 25.11'ten başlayarak zam hesabı maaşlar, en düşük maaştan en yüksek maaşa kadar çeşitli seviyelerde şekilleniyor.