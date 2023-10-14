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Haberler Galeri SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri için heyecanlı bir dönem kapıda. Her yıl olduğu gibi Ocak ayı enflasyon zammı ve ek iyileştirmelerle birlikte geliyor. Son verilere göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 25.11 seviyesinde gerçekleşti ve geriye sadece son 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Bu veriler emeklilerin Ocak ayındaki zamlarını ve maaşlarını belirlemek için kritik bir rol oynayacak. Yüzde 25.11'ten başlayarak zam hesabı maaşlar, en düşük maaştan en yüksek maaşa kadar çeşitli seviyelerde şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 18:11
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SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Ocak ayındaki emekli maaşı hesaplamaları için elimizde 3 önemli veri bulunuyor. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Emekliler için en kritik veri son 3 aylık enflasyon verisi. Bu veri emeklilerin maaşlarına ne kadar zam alacaklarını netleştirecek ve maaşlarını şekillendirecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

İŞTE SON HESAPLAMALAR

Mevcut Maaş: 7.500,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.383,25 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.470,75 TL

Mevcut Maaş: 7.600,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.508,36 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.469,76 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.610,36 TL

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SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Mevcut Maaş: 7.700,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.633,47 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.607,52 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.749,97 TL

Mevcut Maaş: 7.800,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.758,58 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.745,28 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.889,58 TL

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SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Mevcut Maaş: 7.900,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.883,69 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.883,04 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.029,19 TL
Mevcut Maaş: 8.000,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 10.008,80 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.020,80 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.168,80 TL

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SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde! En düşük maaş hesabı ortaya çıktı: Yüzde 25.10-39.60 zam sonrası maaşlara en az...

Mevcut Maaş: 8.100,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 10.133,91 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.158,56 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.308,41 TL

Mevcut Maaş: 8.200,00 TL

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 10.259,02 TL
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.296,32 TL
Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.448,02 TL