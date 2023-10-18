18 Ekim 2023, Çarşamba
İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı! 14 farklı Şehir Hastanesi beden işçisi, şoför, aşçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alımına başladı
İŞKUR üzerinden 14 farklı Şehir Hastanesine personel alımı yapılacağı ilan edildi. Alım yapılacak kadrolardan başvuru detaylarına kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar, yine en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte şoför, beden işçisi, aşçı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı…
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:58
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