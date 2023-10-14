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Haberler Galeri 2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

Bazı şartları yerine getiren kişilere şu anki sigorta başlangıç tarihlerine göre sadece 12.5 yıl süren bir prim ödemesiyle emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu fırsat sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları sağlayan kişilerin emeklilik sürecini hızlandıran bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik hedefleyenler için bu yolda en belirgin ve belirleyici kriter kişinin sigorta başlangıç tarihi oluyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 20:44
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2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

Erken emeklilik, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine uygun olarak prim ödeyen ve belirli yaş ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren kişiler için mümkün bir hale geliyor. Erken emeklilik hakkında bilgi sahibi olmak ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek, geleceğe daha güvenli bir emeklilik için önemli oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Eylül 1999 ile Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl boyunca prim ödemesi gerekmektedir.

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2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

Tabii ki bununla da bitmiyor. Aynı zamanda 25 yıldan fazla süredir sigortalı olmak, kadınlar için 58 yaşını, erkekler için ise 60 yaşını doldurmayı gerektiriyor.

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2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

SOSYAL GÜVENLİK VE ERKEN EMEKLİLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik yaş, prim ve diğer şartlar konusundaki kuralları pek çok vatandaş için büyük bir merak konusu haline geldi.

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2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan kişiler için erken emeklilik hakkı sağlayan bazı istisnai durumlar bulunuyor. Bu şartları yerine getiren kişiler, erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.