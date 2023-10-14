2000, 2002, 2012 öncesi sonrası 4500 ila 5400 günle 12.5 yılda emeklilik müjdesi geldi!

Bazı şartları yerine getiren kişilere şu anki sigorta başlangıç tarihlerine göre sadece 12.5 yıl süren bir prim ödemesiyle emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu fırsat sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları sağlayan kişilerin emeklilik sürecini hızlandıran bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik hedefleyenler için bu yolda en belirgin ve belirleyici kriter kişinin sigorta başlangıç tarihi oluyor.