21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyon kişi emekli oldu. Devlet her ay emeklilere belirlenen ücreti yatırıyor. Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kurarken, maaşının yüksek olması için yapılması gerekenleri de araştırıyor. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı arttırmanın yolları...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:07
  • 1
  • 20
SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun yolu da çalışırken ödenen primlerden geçiyor. Emekli olacaklar son yıllarını yüksek primden ödeyerek maaşlarını yükseltebilir. Bağ-Kur üyesi vatandaşlar ise son yıllarını SSK'lı işçi olarak geçirirse SSK sisteminden emekli olabilir. Düşük emekli aylığı almak istemeyen vatandaşlar için maaş bordroloru kritik öneme sahip. İşte detaylar...

  • 2
  • 20
SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

BORDRO İLE ARTIRILABİLİR

Emekli aylığı bağlama oranları önce 2000'de, sonra da 2008 yılında düşürüldü. Kabaca, 25 yıl prim ödeyen SSK'lılar için aylık bağlama oranı 2000 öncesinde yüzde 76 iken, 2000'de yüzde 65'e, 2008 yılında da yüzde 50'ye düşürüldü.

  • 3
  • 20
SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli aylığını doğrudan etkileyen bir başka unsur olan, prime esas kazançların güncellenmesinde de çalışanların aleyhine değişiklikler yapıldı.

  • 4
  • 20
SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Sigortalıların bu konuda yapabileceği bir şey bulunmuyor. Emekli aylı��ını yükseltmek için sigortalıların elindeki en önemli koz, olabildiğince yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesini sağlamak. Bu amaçla, kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi gerekiyor.

  • 5
  • 20
SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim ödenebiliyor. Bu da 2019 yılı için 19 bin 200 liraya ulaşıyor. Brüt kazancınızın tamamı üzerinden prim ödenmesi gerekir.