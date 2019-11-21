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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma bu hafta mı? Kara Cuma ne zaman başlıyor? Yurt dışında uzun zamandır popüler olan ve son yıllarda Türkiye'de de birçok firmanın kampanya düzenlediği Black Friday (Kara Cuma) etkinliği için geri sayım başladı. Birçok firma ve e-ticaret sitesi bu özel gün için büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor. Hatta kimi firmalar erkenden kampanya düzenlemeye başladı. Peki, Kara Cuma ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 19:11
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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

Kara Cuma ne zaman başlıyor? Black Friday olarak bilinen Kara Cuma bu hafta mı? İndirimlerin zirve yaptığı Black Friday etkinliği için dünyada geri sayıma geçildi. Giyimden elektroniğe, kişisel kozmetik ürünlerinden hobi ürünlerine kadar birçok farklı alanda firmalar Kara Cuma için özel kampanyalar düzenleyecek. Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi farklı adlarla da bilinen Black Friday ne zaman sorusuna alışveriş severler yanıt arıyor. Peki, Kara Cuma ne zaman başlıyor? Kara Cuma bu hafta var mı? İşte yanıtı!

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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm dünyada yapılacak Black Friday etkinliği 29 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Ancak birçok firma 22 Kasım Cuma gününden itibaren kampanya düzenlemeye başlayacak.

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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

Hafta boyu sürecek kampanyaların Kasım ayı sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

KARA CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA?

Giyim, elektronik, aksesuar, kozmetik, eğlence gibi birçok farklı türde hizmet veren mağaza Kara Cuma indirimi düzenleyecek. 22 Kasım'da bir alışveriş sitesinin düzenleyeceği "Efsane Cuma" indirimlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

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Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar.