Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma bu hafta mı? Kara Cuma ne zaman başlıyor? Yurt dışında uzun zamandır popüler olan ve son yıllarda Türkiye'de de birçok firmanın kampanya düzenlediği Black Friday (Kara Cuma) etkinliği için geri sayım başladı. Birçok firma ve e-ticaret sitesi bu özel gün için büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor. Hatta kimi firmalar erkenden kampanya düzenlemeye başladı. Peki, Kara Cuma ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!