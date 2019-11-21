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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge için gündem yeniden ısındı. 1.6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte merakla beklenen 3600 ek göstergeye dair her şey...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:15
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı. Soruların arasında 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmanın akıbeti de vardı. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Daha önce de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konuya olumlu bakıyoruz, çalışmalar devam ediyor" ifadeleri ile 3600 ek göstergeye yeşil ışık yakmıştı. 3600 ek göstergeyi yaklaşık 1,6 milyon kişi bekliyor. 250 bini aşkın emeklilik dilekçesi 3600 ek gösterge için çekmecede duruyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, emekli ikramiyeleri 25 bin TL'ye kadar artacak. Aylık maaş artışlarının da 750 TL'yi bulması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

BAKAN SELÇUK'TAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

MAAŞLAR 740 TL'YE KADAR ARTACAK

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

İKRAMİYELERİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.